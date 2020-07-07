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С 2018 года БАТЭ реализовал лишь 5 из 11 пенальти. Это самый низкий показатель в высшей лиге 

07.07.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 16 тура БАТЭ не реализовал пенальти в матче с «Энергетиком».

С 2018 года борисовчане использовали 5 из 11 попыток (45,5 %), и это самый низкий показатель в лиге — следом идут «Слуцк» (63,6%, 7 из 11) и «Неман» (70,6%, 12 из 17).

У «желто-синих» сплоховали Игорь Стасевич (дважды), Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Боян Дубаич и Эрвейн Мукам. Кстати, на отрезке сезонов 2018-2020 средний показатель реализации пенальти по чемпионату составляет 79,6 процента.

За высшелиговую карьеру Станислав Драгун четырежды подходил к «точке», но воспользовался шансом отличиться лишь однажды (в ноябре прошлого года в игре с минским «Динамо»). Между тем вратари «Энергетика» в Д1 брали верх в 9 (из 27) дуэлях с пенальтистами.

 
 
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В матче 16 тура БАТЭ не реализовал пенальти в матче с «Энергетиком».
 
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