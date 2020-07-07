|
С 2018 года БАТЭ реализовал лишь 5 из 11 пенальти. Это самый низкий показатель в высшей лиге
07.07.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 16 тура
С 2018 года борисовчане использовали 5 из 11 попыток (45,5 %), и это самый низкий показатель в лиге — следом идут
У «желто-синих» сплоховали
За высшелиговую карьеру Станислав Драгун четырежды подходил к «точке», но воспользовался шансом отличиться лишь однажды (в ноябре прошлого года в игре с минским
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 16 тура БАТЭ не реализовал пенальти в матче с «Энергетиком».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)