С 2018 года БАТЭ реализовал лишь 5 из 11 пенальти. Это самый низкий показатель в высшей лиге 

Источник материала: Tribuna.com

В матче 16 тура не реализовал пенальти в матче с .

С 2018 года борисовчане использовали 5 из 11 попыток (45,5 %), и это самый низкий показатель в лиге — следом идут (63,6%, 7 из 11) и (70,6%, 12 из 17).

У «желто-синих» сплоховали (дважды), , , Боян Дубаич и Эрвейн Мукам. Кстати, на отрезке сезонов 2018-2020 средний показатель реализации пенальти по чемпионату составляет 79,6 процента.

За высшелиговую карьеру Станислав Драгун четырежды подходил к «точке», но воспользовался шансом отличиться лишь однажды (в ноябре прошлого года в игре с минским ). Между тем вратари «Энергетика» в Д1 брали верх в 9 (из 27) дуэлях с пенальтистами.