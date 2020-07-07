Кучук входит в пятерку худших тренеров минского «Динамо» с 1999 года по проценту набранных очков и забитым мячам

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского выводил команду на 11 матчей. Пять из них были выиграны, два сведены вничью и четыре проиграны. Процент набранных очков – 52.

По этому показателю Кучук входит в пятерку худших тренеров минского «Динамо» с 1999 года из числа тех, кто провел в чемпионате более пяти матчей. Хуже показатели были только у Василенко – 33 процента, Гюрова и Башмакова – по 39 процентов, Хацкевича – 45 процентов.

По среднему количеству забитых мячей в одном матче Кучук входит в пятерку худших. При нем «Динамо» забило 14 голов в 11 матчах – в среднем 1,27 гола за игру. Хуже результат был только у Василенко – 0,56 гола, Хацкевича – 1,04 гола, Седнева – 1,12 гола.

Пропустило «Динамо» при Кучуке 8 голов в 11 матчах – в среднем 0,73 гола. По этому показателю Кучук занимает 12-е место среди всех тренеров.

Всего за 21 год у «Динамо» сменилось 32 тренера.