ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кучук входит в пятерку худших тренеров минского «Динамо» с 1999 года по проценту набранных очков и забитым мячам

07.07.2020 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук выводил команду на 11 матчей. Пять из них были выиграны, два сведены вничью и четыре проиграны. Процент набранных очков – 52.

По этому показателю Кучук входит в пятерку худших тренеров минского «Динамо» с 1999 года из числа тех, кто провел в чемпионате более пяти матчей. Хуже показатели были только у Василенко – 33 процента, Гюрова и Башмакова – по 39 процентов, Хацкевича – 45 процентов.

По среднему количеству забитых мячей в одном матче Кучук входит в пятерку худших. При нем «Динамо» забило 14 голов в 11 матчах – в среднем 1,27 гола за игру. Хуже результат был только у Василенко – 0,56 гола, Хацкевича – 1,04 гола, Седнева – 1,12 гола.

Пропустило «Динамо» при Кучуке 8 голов в 11 матчах – в среднем 0,73 гола. По этому показателю Кучук занимает 12-е место среди всех тренеров.

Всего за 21 год у «Динамо» сменилось 32 тренера.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук выводил команду на 11 матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ и профсоюз согласовали продление коллективного соглашения до 2026 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика