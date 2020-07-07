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У «Немана» 7 побед подряд. За последние 12 лет более длительные серии случались лишь 5 раз

07.07.2020 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Неман» одержал 7 побед в чемпионате Беларуси подряд.

Самая продолжительная серия в истории турнира принадлежит «Днепру-Трансмашу». Могилевский клуб в 1998 году победил в 16 играх подряд.

За последние 12 лет победные серии большей продолжительности принадлежат БАТЭ – 11 (2012), 10 (2008), 8 (2018); минскому «Динамо» – 8 (2014); «Шахтеру» – 8 (2019), сообщает «Прессбол».

 
 
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