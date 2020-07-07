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Мелитина Станюта: «Я сама уволилась с ОНТ. Стараюсь надеяться на то, что всемирная справедливость восторжествует и мы с вами до этого доживем»

07.07.2020 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, передачу известной белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с эфира ОНТ после ее эмоционального поста о задержаниях возле магазина Symbal.by. Тогда девушка рассказала, что пока это временная пауза.

Вчера Станюта приняла решение уволиться с телеканала.

— Ты уволилась сама или тебя уволили?

— Я уволилась сама. Возможно, мне бы что-то предложили, но я опередила. Был долгий разговор с директором, но это мое решение.

— Тебя хотели оставить?

— Там было все сложно. Я приняла это решение по ходу разговора, поняла, что увольняюсь и не хочу дальше. Канал подразумевал, что, выкидывая этот пост, мне должно было быть очевидно, что меня уволят. Но у нас не было договоренности о том, что я должна согласовывать с ОНТ свои посты в инстаграме. У нас была договоренность, что я буду согласовывать каждое свое интервью. Это началось в 2018 году. Я должна была спрашивать перед каждым интервью, могу ли я согласиться.

— Это было прописано в контракте?

— Это была устная договоренность. И мне было крайне не рекомендовано общаться с некоторыми СМИ. До вторника я выполняла эту договоренность. Мне прилетало много запросов на интервью. Сначала я должна была получить разрешения на участие, потом я должна была согласовывать сам текст. Речи о постах в инстаграме не шло. Это моя частная жизнь. Это мои личные соцсети.

— Сколько тебе платили на ОНТ?

— Я была на 0,25 ставки, это 400 рублей в месяц. В месяц выходило 4 передачи.

— Если бы ты знала, что у поста будут такие последствия, ты бы все равно написала его? Ты не жалеешь?

— Я не жалею, и да, я написала бы. Я не считаю свой пост каким-то знаменем. Это мои личные эмоции, и я вправе их выражать. Я никого не оскорбляла этим постом.

— У тебя уже были проблемы похожего характера?

— В 2018 году я поучаствовала в классном проекте на «Белсате», который называется «Я не буду это есть». На тот момент я, кстати, не любила картошку и полюбила ее после этой передачи. Это была возможность сняться всей семьей, с подругами. Передача про еду, не политику. После этого мою рубрику сняли с ОНТ и предложили мне перейти в редакторский отдел.

Я решила уволиться, но тогда меня вызвали к директору, сказали, чтобы я не встревала в политические моменты и все согласовывала. Я согласилась, потому что мне хотелось построить телевизионную карьеру.

— У тебя есть обида на канал?

— Я перестала обижаться. Меня этому научил спорт, он очень несправедливая штука. Черт возьми, я девочка. Мне бывает тяжело. Я, может, тут хорохорюсь перед всеми, но мне тяжело смотреть на многие несправедливые вещи. Я до сих пор стараюсь надеяться на то, что всемирная справедливость восторжествует и мы с вами до этого доживем.

— Что ты можешь сказать бывшим коллегам, которые работают на телевидении и не высказываются?

— Это их выбор. Я не вправе никого обвинять или поддерживать. Я свой выбор сделала, – сказала Станюта.

Мелитина Станюта: «А что значит последствия моего поста? Когда я увидела видео, где жестко задерживают людей в очереди, которые ничего не нарушают, я не могла нормально спать»

Они выступили не в такт системе (кто-то вообще случайно), после чего обрели неприятности. Свежие истории из белспорта, которые вгоняют в ступор

 
 
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Как сообщалось ранее, передачу известной белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с эфира ОНТ после ее эмоционального поста о задержаниях возле магазина...
 
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