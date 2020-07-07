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Права на показ чемпионата Беларуси хотят купить в Германии и Индии
07.07.2020 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Права на показ чемпионата Беларуси хотят купить в Германии и Индии, сообщает
Как сообщил менеджер Белорусской федерации гандбола Андрей Балецкий, на 99 процентов будут подписаны соглашения с вещателями из Индии и Германии, с которыми БФГ уже сотрудничала в прошлом сезоне в тестовом формате.
Углубленную статистику турнира предоставит компания из России.
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Права на показ чемпионата Беларуси хотят купить в Германии и Индии, сообщает «Прессбол».
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