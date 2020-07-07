Источник материала: Tribuna.com

Права на показ чемпионата Беларуси хотят купить в Германии и Индии, сообщает «Прессбол» .

Как сообщил менеджер Белорусской федерации гандбола Андрей Балецкий, на 99 процентов будут подписаны соглашения с вещателями из Индии и Германии, с которыми БФГ уже сотрудничала в прошлом сезоне в тестовом формате.

Углубленную статистику турнира предоставит компания из России.