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Права на показ чемпионата Беларуси хотят купить в Германии и Индии

07.07.2020 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Права на показ чемпионата Беларуси хотят купить в Германии и Индии, сообщает «Прессбол».

Как сообщил менеджер Белорусской федерации гандбола Андрей Балецкий, на 99 процентов будут подписаны соглашения с вещателями из Индии и Германии, с которыми БФГ уже сотрудничала в прошлом сезоне в тестовом формате.

Углубленную статистику турнира предоставит компания из России.

 
 
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Права на показ чемпионата Беларуси хотят купить в Германии и Индии, сообщает «Прессбол».
 
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