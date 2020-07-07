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Сергей Ляхович: «Помните фильм «Убить дракона»? Так там мэр «свободного города» сказал, что избирается определенное количество лет... пожизненно. Вот в Беларуси что-то такое»

07.07.2020 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский чемпион по версии WBO Сергей Ляхович рассказал, что следит за ситуацией в Беларуси.

– Представляете себе, чем живет современная Беларусь?

– Смотрю, что у вас сейчас какие-то протесты происходят. Жизнь кипит, бурлит, выборы скоро.

– Да, 9 августа. Самый популярный оппонент Лукашенко находится в СИЗО, другому просто не дали участвовать, посадили еще раньше, а третий якобы не собрал нужное количество голосов, чтобы пройти в следующий раунд.

– Ну, так если всех посадили, кто будет участвовать? Интересное кино.

– Александр Лукашенко 26 лет правит государством. Как считаете, пора уступить место другому политику?

– Не знаю. У вас все там иначе, законы другие. Мое мнение такое: если человек у руля страны находится четыре года, то людям нужно давать возможность его переизбрать или найти ему замену на выборах. Я, конечно, не политик и далек от этих дел, но когда человек избирается 26 лет… Помните, был такой фильм «Убить дракона»? Так там мэр «свободного города» сказал, что избирается определенное количество лет... пожизненно. Вот в Беларуси что-то такое. Повторюсь, не могу ничего говорить, потому что живу в США, но происходящее в Беларуси уже доходит чуть-чуть до смехотворности, – сказал Ляхович.

Не забыли Ляховича? Тяж-чемпион из Беларуси остался жить в США – построил дом, вспоминает карьеру, удивляется событиям на Родине

 
 
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