Хващинский вернулся в «Шахтер» по окончании аренды в «Минске»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Владимир Хващинский покинул «Минск» по истечении срока аренды и вернулся в «Шахтер», которому принадлежит по контракту.

В 13 матчах за «Минск» Хващинский забил пять голов и отдал три результативные передачи. Ранее он уже выступал за «горожан» в сезонах-2014 и -2015.