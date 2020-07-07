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Хващинский вернулся в «Шахтер» по окончании аренды в «Минске»

07.07.2020 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Владимир Хващинский покинул «Минск» по истечении срока аренды и вернулся в «Шахтер», которому принадлежит по контракту.

В 13 матчах за «Минск» Хващинский забил пять голов и отдал три результативные передачи. Ранее он уже выступал за «горожан» в сезонах-2014 и -2015.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий Владимир Хващинский покинул «Минск» по истечении срока аренды и вернулся в «Шахтер», которому принадлежит по контракту.
 
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