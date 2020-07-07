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«Бобруйск» не сыграет в Кубке Салея, под вопросом участие команды и в экстралиге

07.07.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хоккейный клуб «Бобруйск» не примет участия в Кубке Салея, старт которого намечен на 6 август. Причина — недостаток финансов, из-за чего «бобры» не имеют возможности заявиться также в экстралигу «Б» чемпионата Беларуси.

Директор «Бобруйска» Александр Разин рассказал, что выступление клуба в экстралиге Б пока под вопросом.

«Пока никаких новостей нет. Свое мнение я высказал в том письме, о котором вы уже сообщали. Других вариантов, как и денег, с тех пор не появилось. При наличии финансовых средств, которыми мы сейчас располагаем, содержать команду экстралиги возможности нет.

Надо ждать решения федерации хоккея, а также учредителя нашего клуба. На данном этапе мы подтвердили участие в чемпионате высшей лиги. Городские власти подписали гарантийные письма. Я эти бумаги завез в федерацию хоккея и сдал до 1 июля, как положено.

По команде экстралиги никаких решений нет. На Кубок Руслана Салея мы однозначно не заявляемся, потому что поезд в любом случае ушел. А дальше посмотрим на развитие ситуации. Июль месяц у нас еще есть. Пока финансирования в том объеме, который требуется по регламенту, у меня нет. Вся та информация, которая была два месяца назад, по большому счету, не изменилась», — сказал Расин.

 
Теги: Новости
 
 
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Хоккейный клуб «Бобруйск» не примет участия в Кубке Салея, старт которого намечен на 6 август.
 
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