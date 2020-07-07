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Кристиан Дзюбиньски подписал годичный контракт с "Неманом"
07.07.2020 16:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКапитан сборной Польши по хоккею Кристиан Дзюбиньски подписал годичный контракт с "Неманом", сообщает пресс-служба гродненского клуба. В минувшем сезоне форвард выступал на родине за клуб "Подхале", где в 53 матчах набрал 60 очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Отметим, Дзюбиньски является четырехкратным чемпионом Польши.
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Капитан сборной Польши по хоккею Кристиан Дзюбиньски подписал годичный контракт с "Неманом", сообщает пресс-служба гродненского клуба. В минувшем сезоне форвард...
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