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Кристиан Дзюбиньски подписал годичный контракт с "Неманом"

07.07.2020 16:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Капитан сборной Польши по хоккею  Кристиан Дзюбиньски подписал годичный контракт с "Неманом", сообщает пресс-служба гродненского клуба. В минувшем сезоне форвард выступал на родине за клуб "Подхале", где в 53 матчах набрал 60 очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Отметим, Дзюбиньски является четырехкратным чемпионом Польши.
 
 
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Капитан сборной Польши по хоккею  Кристиан Дзюбиньски подписал годичный контракт с "Неманом", сообщает пресс-служба гродненского клуба. В минувшем сезоне форвард...
 
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