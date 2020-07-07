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Слуцкий сахарорафинадный комбинат окажет спонсорскую помощь «Слуцку»
07.07.2020 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Слуцк» и Слуцкий сахарорафинадный комбинат подписали договор об оказании клубу безвозмездной спонсорской помощи, сообщает
Ожидается, что
Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под оказались: Михаил Криштапович (Городейский сахарный комбинат),Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).
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«Слуцк» и Слуцкий сахарорафинадный комбинат подписали договор об оказании клубу безвозмездной спонсорской помощи, сообщает «Прессбол».
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