Слуцкий сахарорафинадный комбинат окажет спонсорскую помощь «Слуцку» 

Источник материала: Tribuna.com

«Слуцк» и Слуцкий сахарорафинадный комбинат подписали договор об оказании клубу безвозмездной спонсорской помощи, сообщает «Прессбол» .

Ожидается, что на днях получит от предприятия финансирование, без которого клуб оставался с начала сезона. Тогда по известным причинам в оказании этой помощи «Слуцку» было отказано. Поэтому команда не получала в нынешнем сезоне премиальных, а у клуба накопился значительный долг перед различными службами и поставщиками услуг.

Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под оказались: Михаил Криштапович (Городейский сахарный комбинат),Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

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