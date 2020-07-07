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Бразевич покинул пост главного тренера «Смолевичей» («БФ»)
07.07.2020 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич покинул свой пост.
Исполнять обязанность главного тренера будет его помощник Алексей Михайлов.
Ранее сообщалось о том, что из-за финансовых проблем все футболисты клуба написали заявления на увольнение.
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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич покинул свой пост.
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