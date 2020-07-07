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Бразевич покинул пост главного тренера «Смолевичей» («БФ»)

07.07.2020 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич покинул свой пост.

Исполнять обязанность главного тренера будет его помощник Алексей Михайлов.

Ранее сообщалось о том, что из-за финансовых проблем все футболисты клуба написали заявления на увольнение.

«Мы готовы были свои маленькие зарплаты сократить на 40%, но нам предложили на 80-90». Как «Смолевичи» пришли к краху

 
 
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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич покинул свой пост.
 
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