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«Амур» подписал контракт с Феоктистовым

07.07.2020 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Никита Феоктистов перешел в «Амур». С ним заключен двусторонний контракт на один сезон, сообщает пресс-служба КХЛ.

30-летний форвард в минувшем сезоне провел 11 матчей за минское «Динамо» и забросил одну шайбу. Также у него 6 (3+3) очка в 8 матчах за фарм минчан «Динамо-Молодечно».

Минское «Динамо» расторгло контракт с игроком в декабре 2019 года.

 
 
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Белорусский нападающий Никита Феоктистов перешел в «Амур».
 
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