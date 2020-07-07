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«Амур» подписал контракт с Феоктистовым
07.07.2020 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Никита Феоктистов перешел в «Амур». С ним заключен двусторонний контракт на один сезон, сообщает пресс-служба КХЛ.
30-летний форвард в минувшем сезоне провел 11 матчей за минское «Динамо» и забросил одну шайбу. Также у него 6 (3+3) очка в 8 матчах за фарм минчан «Динамо-Молодечно».
Минское «Динамо»
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Белорусский нападающий Никита Феоктистов перешел в «Амур».
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