«Амур» подписал контракт с Феоктистовым

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Никита Феоктистов перешел в «Амур». С ним заключен двусторонний контракт на один сезон, сообщает пресс-служба КХЛ.

30-летний форвард в минувшем сезоне провел 11 матчей за минское «Динамо» и забросил одну шайбу. Также у него 6 (3+3) очка в 8 матчах за фарм минчан «Динамо-Молодечно».

Минское «Динамо» расторгло контракт с игроком в декабре 2019 года.