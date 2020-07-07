Тренер по кикбоксингу Задиран выборах: «Это уже набило оскомину, больше похоже на царствование, а не на правление президента, но, тем не менее, альтернативы, к сожалению, нет»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский тренер по кикбоксингу Владимир Задиран в беседе с корреспондентом .com поделился мнением о предвыборной ситуации в Беларуси.

– Следите за предвыборной ситуацией?

– Слежу, естественно.

– Импонирует уже кто-нибудь?

– Неужели вы думаете, что какой-то кандидат будет лучше?

– Лучше кого? Действующего президента?

– Да-да. Вы в это верите?

– Это вы с сарказмом так говорите?

– Нет-нет. Я абсолютно не с сарказмом. Я просто знаю, вот и все. Вы поймите, поставить другого президента – все это, конечно, хорошо, да. Это уже набило оскомину, больше похоже на царствование, а не на правление президента, но, тем не менее, альтернативы, к сожалению, нет.

– То есть вам никто не нравится из альтернативных кандидатов: ни Бабарико, ни Цепкало?

– Нет. Абсолютно. Во-первых, они не политики. Второе, у них нет опыта правления. Вон Зеленский – он что думал, что что-то будет, что он что-то изменит... Для того, чтобы что-то изменить нужен характерный человек, с очень сильной волей и с какой-то командой должен сюда приходить. А у нас ни команды, ни поддержки. Если кто-то прозападный, я абсолютно не верю. Проамериканский – тем более. Если бы Кебич баллотировался, то я бы за него проголосовал.

– Просто если говорить об опыте управления, то Бабарико «Белгазпромбанк» возглавлял, а Цепкало руководил ПВТ.

– Когда ты что-то узнаешь, то это рождает вопросы. Знание рождает вопрос. Вера вопросы эти отнимает, то есть убирает. Исходя из моих знаний, я не вижу какого-то кандидата – это еще будет хуже, то есть стране будет еще хуже. Если придет новый президент, то для страны будет еще хуже. Если они будут экономику ставить, как полагается, по каким-то образцам, то нормальную экономику им просто другие страны не дадут сделать – это однозначно. Если они будут менять эту экономику, то у нас здесь все взаимосвязано, давно работает. Если они начнут это менять, то эти взаимосвязи прервутся и соответственно экономика упадет еще больше – ее вообще не будет, абсолютно. А если ее делать правильно, то это на лет 10-15 страну надо в бедноту послать.

– А сейчас страна не в бедноте?

– Сейчас у нас на выживании, конечно, но тем не менее. Я, честно говоря, выхода пока еще не вижу. Не вижу выхода абсолютно.

– Верите, что есть шанс на честные выборы в этом году?

– Знаете, есть такой анекдот: позвонил Трамп Лукашенко и сказал: «Ты мне Ермошину пришли, а то у меня тут выборы намечаются». Лукашенко говорит: «Да не вопрос». Прислал. А потом звонит после выбор и спрашивает: «Ну, как дела?». А Трамп ему: «Блин, Саша, что ты наделал?». «А что? Выборы не состоялись, что ли?» – спрашивает Лукашенко. А Трамп отвечает: «Да выборы прошли, но тебя выбрали президентом».

– А что ждете от 9 августа?

– Да ничего не произойдет. Абсолютно ничего не произойдет. Еще больше гайки будут закручивать.

– А вам не кажется, что в обществе такой запрос на перемены, но не будет никаких изменений, то очень много людей эмигрирует?

– И так эмиграция идет очень большая. Думаю, что, может быть, определенный всплеск. Люди, кого не устраивает текущая ситуация, будут уезжать и пытаться изменить что-то в своей судьбе, – сказал Задиран.