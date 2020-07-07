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Корзун тренируется с БАТЭ

07.07.2020 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Никита Корзун тренируется с БАТЭ.

Ранее футболист тренировался с «Торпедо-БелАЗ».

Напомним, хавбек киевского «Динамо» Корзун на правах аренды выступал в португальском «Вилафранкенсе». Там в 12 играх второго дивизиона он заработал 4 желтые карточки.

25-летний хавбек является воспитанником академии минского «Динамо».

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Никита Корзун тренируется с БАТЭ.
 
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