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Корзун тренируется с БАТЭ
07.07.2020 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
Ранее футболист тренировался с
Напомним, хавбек киевского «Динамо» Корзун на правах аренды выступал в португальском
25-летний хавбек является воспитанником академии минского
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский полузащитник Никита Корзун тренируется с БАТЭ.
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