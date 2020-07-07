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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Кристал Пэлас», «Арсенал» против «Лестера»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 34-м туре АПЛ «Челси» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Арсенал» примет «Лестер».
Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Брайтоном».
В четверг тур завершится матчем между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
34-й тур
- Дата проведения
-
7 июля, 20.00, «Викарэдж Роуд»
- Голы:
-
0:1 –
4 Буэндиа,
1:1 –
10 Доусон.
Уотфорд –
Фостер, Кабаселе, Фемения, Доусон, Мазина, Хьюз, Капу, Дукуре, Сарр, Дини, Уэлбек.
Норвич –
Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Клозе, Эрнандес, Штиперманн, Буэндиа, Тетти, Вранчич, Пукки.
- Предупреждения:
-
Льюис
(9), Тетти
(11), Хьюз
(23).
- Дата проведения
-
7 июля, 20.00, «Селхерст Парк»
- Гол:
-
0:1 –
6 Жиру.
Кристал Пэлас –
Гуаита, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл (Сако, 8), Дэнн, Миливоевич, Куяте, Макартур, Заа, Бентеке, Айю.
Челси –
Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Зума, Джеймс, Гилмор, Баркли, Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру.
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ
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В 34-м туре АПЛ «Челси» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Арсенал» примет «Лестер».
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