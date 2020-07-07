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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Кристал Пэлас», «Арсенал» против «Лестера»

07.07.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 34-м туре АПЛ «Челси» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Арсенал» примет «Лестер». 

Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Брайтоном».

В четверг тур завершится матчем между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат Англии

34-й тур

Уотфорд – Норвич 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
7 июля, 20.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Буэндиа, 1:1 – 10 Доусон.
УотфордФостер, Кабаселе, Фемения, Доусон, Мазина, Хьюз, Капу, Дукуре, Сарр, Дини, Уэлбек.
НорвичКрул, Годфри, Ааронс, Льюис, Клозе, Эрнандес, Штиперманн, Буэндиа, Тетти, Вранчич, Пукки.
Предупреждения:
Льюис (9), Тетти (11), Хьюз (23).

 

Кристал Пэлас – Челси 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
7 июля, 20.00, «Селхерст Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – Жиру.
Кристал ПэласГуаита, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл (Сако, 8), Дэнн, Миливоевич, Куяте, Макартур, Заа, Бентеке, Айю.
ЧелсиАррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Зума, Джеймс, Гилмор, Баркли, Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру.

 

Арсенал – Лестер
Дата проведения
7 июля, 22.15, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Ньюкасл
Дата проведения
8 июля, 20.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Бернли
Дата проведения
8 июля, 20.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
8 июля, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Ливерпуль
Дата проведения
8 июля, 22.15, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Саутгемптон
Дата проведения
9 июля, 20.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Тоттенхэм
Дата проведения
9 июля, 20.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
9 июля, 22.15, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 34-м туре АПЛ «Челси» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Арсенал» примет «Лестер».
 
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