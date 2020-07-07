Цепкало о предвыборной ситуации в Беларуси: «Все играют по правилам, а один хоккеист клюшкой цепляет за конек, бьет ей по ногам и рукам. Такой хоккей нам не нужен»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший посол Беларуси в США и экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало в стриме на YouTube сравнил предвыборную ситуацию в Беларуси с игрой в хоккей, где один из спортсменов использует запрещенные приемы.

«Мне кажется, что для Лукашенко сейчас единственный способ сохранить лицо, показать, что он не боится, играет честно в хоккей. Это то, что он должен зарегистрировать всех без исключения – и меня, и Бабарико. Я так случайно хоккей вспомнил. Вот представьте игра, которую многие у нас любят. Все играют по правилам, а один хоккеист клюшкой цепляет соперника за конек, бьет ему клюшкой по ногам, по рукам. Причем ему – можно. А всем остальным – нельзя. Он тычет его в бок этой клюшкой, толкает соперника в спину. И все это ему прощается. Но соперник все равно движется вперед. Он все равно пытается играть не смотря на многочисленные не чистые трюки, которые использует один из хоккеистов. И когда он видит, что все эти приемы не работают, то он просто удаляет с поля соперника своего и начинает просто гнать шайбу в пустые ворота. Как говорил известный хоккейный комментатор Николай Озеров, такой хоккей нам не нужен. Думаю, что и такие выборы нам тоже не нужны при которых какой-то один из кандидатов может позволить себе все, в том числе такие мелкие пакости, а остальные кандидаты не могут позволить себе ничего.

Какой бы был спорт – мы себе представляли. Вряд ли мы бы смотрели такой хоккей, вряд ли это был бы хоккей, которым наслаждались миллионы людей по всему миру. Это тоже самое, кстати, касается футбола, того же биатлона. Представьте, что кто-то из этих спортсменов бегал и делал бы подножки, если бы его догоняли. Тыкал бы лыжной палкой в ребро. Когда спортсмен первый пришел на «лежку», то наступал бы лыжей ему на шею. Смотрели бы мы такой биатлон? Понятно, что в этом случае мы являемся не только зрителями, но и игроками в этом процессе. И нам тоже хотелось бы, чтобы выборы были более-менее честными. Хотя в спорте существуют маленькие трюки, но это не должны быть вопиющие нарушения. Думаю, что в этом случае лучше нормально для Лукашенко провести достойно, показать, что у него есть еще мужская гордость какая-то, что у него отсутствует боязнь нормальной и открытой игры. Зарегистрировать всех и чтобы мы могли нормально провести эту предвыборную кампанию», – сказал Цепкало в эфире своего YouTube-канала .

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