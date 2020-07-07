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Тренер по кикбоксингу Задиран: «Не знаю, чего Лукашенко боится – 60% точно людей за него. Но в моем окружении таких нет»
07.07.2020 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер по кикбоксингу Владимир Задиран в беседе с корреспондентом
– Как к задержаниям протестующих относитесь?
– Это все без суда неправомерно, считаю, абсолютно. Какие тут свободы, какие тут права человека, когда вот так все это делается? И тем более на родственников действуют, в машинах забирают – придумывают какие-то несуразности. Хотя бы подготовились, а то так топорно все делается. Честно говоря, не знаю, чего Лукашенко боится, потому что, в принципе, 60% точно людей за него.
– А слышали про мем, согласно которому рейтинг президента три процента? Верите?
– Не верю, абсолютно. Я разговариваю с обычными людьми – и вы поговорите. Не в Минске, а где-нибудь на периферии.
– Я и живу на периферии.
– И что?
– Людей, которых я знаю и которые за Лукашенко, можно в Красную книгу заносить. Человек 6-7 я знаю. А в вашем окружении много таких людей?
– Нет, абсолютно. Вообще нет. В моем окружении вообще таких людей нет.
– А почему вам тогда кажется, что у него 60%?
– На периферии, на даче, в деревне народ примерно так рассуждает: «Ну, а что? Нормально. Зато есть это, это». То есть народ верит всем этим высказываниям, газетам верит, новостям верит, – сказал Задиран.
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Тренер по кикбоксингу Задиран: «Не знаю, чего Лукашенко боится – 60% точно людей за него. Но в моем окружении таких нет»
Тренер по кикбоксингу Владимир Задиран в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о рейтинге действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в...
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