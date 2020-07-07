ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тренер по кикбоксингу Задиран: «Не знаю, чего Лукашенко боится – 60% точно людей за него. Но в моем окружении таких нет» 

07.07.2020 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Тренер по кикбоксингу Владимир Задиран в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о рейтинге действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в преддверии выборов 9 августа.

– Как к задержаниям протестующих относитесь?

– Это все без суда неправомерно, считаю, абсолютно. Какие тут свободы, какие тут права человека, когда вот так все это делается? И тем более на родственников действуют, в машинах забирают – придумывают какие-то несуразности. Хотя бы подготовились, а то так топорно все делается. Честно говоря, не знаю, чего Лукашенко боится, потому что, в принципе, 60% точно людей за него. 

– А слышали про мем, согласно которому рейтинг президента три процента? Верите?

– Не верю, абсолютно. Я разговариваю с обычными людьми – и вы поговорите. Не в Минске, а где-нибудь на периферии.

– Я и живу на периферии.

– И что?

– Людей, которых я знаю и которые за Лукашенко, можно в Красную книгу заносить. Человек 6-7 я знаю. А в вашем окружении много таких людей?

– Нет, абсолютно. Вообще нет. В моем окружении вообще таких людей нет.

– А почему вам тогда кажется, что у него 60%?

– На периферии, на даче, в деревне народ примерно так рассуждает: «Ну, а что? Нормально. Зато есть это, это». То есть народ верит всем этим высказываниям, газетам верит, новостям верит, – сказал Задиран.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер по кикбоксингу Владимир Задиран в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о рейтинге действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Цепкало о предвыборной ситуации в Беларуси: «Все играют по правилам, а один хоккеист клюшкой цепляет за конек, бьет ей по ногам и рукам. Такой хоккей нам не нужен»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика