Тренер по кикбоксингу Задиран: «Не знаю, чего Лукашенко боится – 60% точно людей за него. Но в моем окружении таких нет» 

Источник материала: Tribuna.com

Тренер по кикбоксингу Владимир Задиран в беседе с корреспондентом .com поделился мнением о рейтинге действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в преддверии выборов 9 августа.

– Как к задержаниям протестующих относитесь?

– Это все без суда неправомерно, считаю, абсолютно. Какие тут свободы, какие тут права человека, когда вот так все это делается? И тем более на родственников действуют, в машинах забирают – придумывают какие-то несуразности. Хотя бы подготовились, а то так топорно все делается. Честно говоря, не знаю, чего Лукашенко боится, потому что, в принципе, 60% точно людей за него.

– А слышали про мем, согласно которому рейтинг президента три процента? Верите?

– Не верю, абсолютно. Я разговариваю с обычными людьми – и вы поговорите. Не в Минске, а где-нибудь на периферии.

– Я и живу на периферии.

– И что?

– Людей, которых я знаю и которые за Лукашенко, можно в Красную книгу заносить. Человек 6-7 я знаю. А в вашем окружении много таких людей?

– Нет, абсолютно. Вообще нет. В моем окружении вообще таких людей нет.

– А почему вам тогда кажется, что у него 60%?

– На периферии, на даче, в деревне народ примерно так рассуждает: «Ну, а что? Нормально. Зато есть это, это». То есть народ верит всем этим высказываниям, газетам верит, новостям верит, – сказал Задиран.