«Ростов» и «Локомотив» интересуются Лисаковичем («Betting Insider»)

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий солигорского Виталий Лисакович готовится перейти в клуб .

Источник Betting Insider сообщает, что с представителями игрока контактируют и .

«Шахтер» готов расстаться с футболистом, если клуб устроит сумма трансфера, а вырученные за Лисаковича средства планирует потратить на полузащитника «Энергетика-БГУ» – оба игрока с 9 забитыми мячами делят первое место в гонке снайперов Высшей лиги Беларуси.

Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость Лисаковича в 800 тысяч евро.

22-летний – воспитанник солигорского клуба. Форвард успел провести два сезона в высшей лиге , но вернулся в «Шахтер». В этом сезоне нападающий набрал 11 очков (9+2) в 16 матчах чемпионата Беларуси.