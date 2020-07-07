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«Ростов» и «Локомотив» интересуются Лисаковичем («Betting Insider»)
07.07.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий солигорского
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«Шахтер» готов расстаться с футболистом, если клуб устроит сумма трансфера, а вырученные за Лисаковича средства планирует потратить на полузащитника «Энергетика-БГУ»
Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость Лисаковича в 800 тысяч евро.
22-летний
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Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович готовится перейти в клуб РПЛ.
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