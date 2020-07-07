ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ростов» и «Локомотив» интересуются Лисаковичем («Betting Insider»)

07.07.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович готовится перейти в клуб РПЛ.

Источник Betting Insider сообщает, что с представителями игрока контактируют «Локомотив» и «Ростов».

«Шахтер» готов расстаться с футболистом, если клуб устроит сумма трансфера, а вырученные за Лисаковича средства планирует потратить на полузащитника «Энергетика-БГУ» Жасура Яхшибоева – оба игрока с 9 забитыми мячами делят первое место в гонке снайперов Высшей лиги Беларуси.

Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость Лисаковича в 800 тысяч евро.

22-летний Виталий Лисакович – воспитанник солигорского клуба. Форвард успел провести два сезона в высшей лиге Хорватии, но вернулся в «Шахтер». В этом сезоне нападающий набрал 11 очков (9+2) в 16 матчах чемпионата Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович готовится перейти в клуб РПЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Тренер по кикбоксингу Задиран: «Не знаю, чего Лукашенко боится – 60% точно людей за него. Но в моем окружении таких нет» 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика