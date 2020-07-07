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Бразевич ведет переговоры со «Слуцком» («БФ»)
07.07.2020 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации
Недавно команду покинул Виталий Павлов.
«Слуцк» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 18 очков. У команды пять побед, три ничьи и восемь поражений.
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По информации «Белорусского футбола», экс-главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич ведет переговоры со «Слуцком».
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