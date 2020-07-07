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Экс-чемпион мира Ляхович: «Интерес к казино появился, когда приехал в США. Особенно ужасно, когда тормоз не работает, ты загораешься, и не можешь остановиться»
08.07.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский чемпион по версии WBO Сергей Ляхович в интервью Tribuna.com рассказал об увлечении азартными играми.
– Читал, что вы раньше иногда любили поиграть в казино в Лас-Вегасе. Откуда интерес к азартным играм?
– Он появился, когда только приехал в США. Был такой дурной интерес. Большая глупость. Особенно ужасно, когда тормоз не работает, ты загораешься, и не можешь остановиться. В таком случае из казино можно выйти, оставшись без всего. Скажем так, с казино у меня связаны не очень хорошие воспоминания.
– Назовите самую крупную сумму, которую выигрывали и проигрывали.
– Честно говоря, не помню уже. Хорошо, что я остановился, когда терял не самые большие деньги. По нескольку тысяч долларов, наверное, выигрывал и проигрывал. Обычно просыпался утром и думал, блин, ну и чем же я занимался? Здорово, что рядом был товарищ, который вовремя меня от всего этого одернул. Ну и потом как-то так получилось, что перестал играть, познакомился с женой, и у меня совсем другие ценности появились, – сказал Ляхович.
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Экс-чемпион мира Ляхович: «Интерес к казино появился, когда приехал в США. Особенно ужасно, когда тормоз не работает, ты загораешься, и не можешь остановиться»
Белорусский чемпион по версии WBO Сергей Ляхович в интервью Tribuna.com рассказал об увлечении азартными играми.
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