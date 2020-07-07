Игроки дубля минского «Динамо» Халимончик, Демченко, Ложкин и Родионов переходят в «Смолевичи» на правах аренды

Источник материала: Tribuna.com

Футболисты минского Никита Халимончик, Никита Демченко, Владислав Ложкин и Кирилл Родионов переходят в «Смолевичи» на правах аренды.

Также команду пополнят ( , Д2), Леонид Ханкевич (без клуба).

Контракты со «Смолевичами» подписали на новых условиях следующие игроки: Анатолий Макаров, , , Дмитрий Щегрикович и Артем Гомелько.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Смолевичи» испытывают финансовые сложности. Игроки написали заявления на увольнение.

Команду уже покинул главный тренер Александр Бразевич.

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