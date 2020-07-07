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Игроки дубля минского «Динамо» Халимончик, Демченко, Ложкин и Родионов переходят в «Смолевичи» на правах аренды
08.07.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футболисты минского
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Контракты со «Смолевичами» подписали на новых условиях следующие игроки: Анатолий Макаров,
Напомним, ранее сообщалось о том, что «Смолевичи» испытывают финансовые сложности. Игроки написали заявления на увольнение.
Команду уже покинул главный тренер Александр Бразевич.
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Игроки дубля минского «Динамо» Халимончик, Демченко, Ложкин и Родионов переходят в «Смолевичи» на правах аренды
Футболисты минского «Динамо» Никита Халимончик, Никита Демченко, Владислав Ложкин и Кирилл Родионов переходят в «Смолевичи» на правах аренды.
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