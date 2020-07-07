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Игроки дубля минского «Динамо» Халимончик, Демченко, Ложкин и Родионов переходят в «Смолевичи» на правах аренды

08.07.2020 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футболисты минского «Динамо» Никита Халимончик, Никита Демченко, Владислав Ложкин и Кирилл Родионов переходят в «Смолевичи» на правах аренды.

Также команду пополнят Арсений Концедайлов («Ошмяны», Д2), Леонид Ханкевич (без клуба).

Контракты со «Смолевичами» подписали на новых условиях следующие игроки: Анатолий Макаров, Александр Джигеро, Муталип Алибеков, Дмитрий Щегрикович и Артем Гомелько.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Смолевичи» испытывают финансовые сложности. Игроки написали заявления на увольнение.

Команду уже покинул главный тренер Александр Бразевич.

«Мы готовы были свои маленькие зарплаты сократить на 40%, но нам предложили на 80-90». Как «Смолевичи» пришли к краху

 
 
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Футболисты минского «Динамо» Никита Халимончик, Никита Демченко, Владислав Ложкин и Кирилл Родионов переходят в «Смолевичи» на правах аренды.
 
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