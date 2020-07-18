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Белорусский теннисный судья отстранен на 3 года и оштрафован на $10к за нарушение антикоррупционных правил
18.07.2020 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский судья Алексей Изотов отстранен на три года и оштрафован на 10 000 долларов за нарушение антикоррупционных правил. Изотов не сообщил, что ему предлагали манипулировать результатами матча при вводе счета (вводить его позже, чтобы можно было поставить на исход уже проведенного розыгрыша).
Нарушение произошло в ноябре 2019 года, когда Изотов судил на женском 25-тысячнике
Также
Калайцакис признался, что ставил на теннис: с 2013 по 2016 год, несмотря на запрет, он сделал 127 онлайн-ставок. Также он не сообщил об известных ему или предполагаемых случаях коррупции.
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Белорусский теннисный судья отстранен на 3 года и оштрафован на $10к за нарушение антикоррупционных правил
Белорусский судья Алексей Изотов отстранен на три года и оштрафован на 10 000 долларов за нарушение антикоррупционных правил.
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