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Вторая лига. «Днепр-Могилев» разгромил «Жлобин» – 14:0. Капов забил 7 мячей
18.07.2020 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня во второй лиге чемпионата Беларуси могилевский «Днепр» у себя дома разгромил «Жлобин» (14:0).
21-летний форвард хозяев Красимир Капов забил 7 мячей, Кирилл Сидоренко отметился покером.
Днепр-Могилев – Жлобин – 14:0 (7:0)
18 июля, 17:00. Могилев, Стадион «Спартак»
Голы: 1:0 – Капов (3, пас – Бобченок). 2:0 – Капов (14, пас – Гусев). 3:0 – Кабышев В. (18, пас – Рыбаков). 4:0 – Елезаренко (21, пас – Рыбаков). 5:0 – Капов (40, пас – Чернявский). 6:0 – Капов (42). 7:0 – Капов (44). 8:0 – Капов (51, пас – Кабышев А.). 9:0 – Капов (63, пас – Сидоренко). 10:0 – Сидоренко (64). 11:0 – Краснов (75, пас – Капов). 12:0 – Сидоренко (81, с пенальти). 13:0 – Сидоренко (86, пас – Вершинин). 14:0 – Сидоренко (89, пас – Капов).
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Сегодня во второй лиге чемпионата Беларуси могилевский «Днепр» у себя дома разгромил «Жлобин» (14:0).
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