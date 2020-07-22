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Формула 1 признана самым фееричным и масштабным событием среди всех соревнований в автоспорте. Ее также можно назвать довольно дорогим и элитным видом спорта, потому что организация и проведение соревнований требуют тщательной подготовки и миллионных вложений. В этом году Формула 1 празднует свой 70-летний юбилей, потому что ранее в 1950 году состоялась первое одноименное состязание.

Какие ставки можно сделать на Формуле 1?

Благодаря широкой популярности и большому количеству привлеченной аудитории, букмекеры предоставляют хорошую роспись на все гонки. Каждый крупный и уважающий себя букмекер предложит массу вариаций ставок на то или иное событие. Чтобы сделать верный выбор, необходимо понимать стратегии ставок на автоспорт, разбираться в основных видах ставок.

Автоспорт предполагает большое количество вариантов ставок, которые могут быть как командные, так и на одного игрока. Кроме того, можно ставить на долгосрочную перспективу, например выигрыш кубка или гран-при. А возможно поставить на конкретное противостояние. Одни из самых популярных ставок: кто дойдет до финиша, лучшее время круга.

Какие тонкости необходимо учесть для успешной ставки?

Формула 1 является самым непредсказуемым видом соревнований, потому что на результате сказывается большое количество внешних факторов:

● погодные условия;

● техническое состояние машины;

● мотивация спортсмена;

● если Гран-при проходит дома;

● положение в турнирной таблице.

Из-за множества весомых факторов, оказывающих прямое влияние, игроку сложно сконцентрироваться и дать объективную оценку происходящему. Неплохо было бы перед тем, как сделать ставку, разобраться в тактике команды, оценить их шансы.

Более прогнозируемые результаты автогонок — это долгосрочные ставки на Формулу 1.

Они бывают следующего типа:

● Чемпион мира

● Аутсайдеры

● Обладатели Кубка Конструкторов

● Количество побед

● Ставки на превосходство пары гонщиков: кто лучше (с большим количеством очков) закончит сезон.

Как действует система начисления очков в гонке: первые десять финалистов распределяют между собой баллы, например, призовое место - 25 очков, 2 позиция - 18 и так далее. Последнему прибывшему гонщику присваивается всего 1 очко.

Если Вы намерены сделать первые ставки в данном виде спорта, выберите надежного букмекера, который предложит конкурентные условия. Кроме высоких коэффициентов и широкой росписи, игрок может рассчитывать на получение бонусов при регистрации.