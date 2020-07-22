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Ставки на формулу 1
22.07.2020 16:56 — Новости Спорта | 21.by
Источник материала: 21.by
Формула 1 признана самым фееричным и масштабным событием среди всех соревнований в автоспорте. Ее также можно назвать довольно дорогим и элитным видом спорта, потому что организация и проведение соревнований требуют тщательной подготовки и миллионных вложений. В этом году Формула 1 празднует свой 70-летний юбилей, потому что ранее в 1950 году состоялась первое одноименное состязание.
Какие ставки можно сделать на Формуле 1?
Благодаря широкой популярности и большому количеству привлеченной аудитории, букмекеры предоставляют хорошую роспись на все гонки. Каждый крупный и уважающий себя букмекер предложит массу вариаций ставок на то или иное событие. Чтобы сделать верный выбор, необходимо понимать стратегии ставок на автоспорт, разбираться в основных видах ставок.
Какие тонкости необходимо учесть для успешной ставки?
Формула 1 является самым непредсказуемым видом соревнований, потому что на результате сказывается большое количество внешних факторов:
Из-за множества весомых факторов, оказывающих прямое влияние, игроку сложно сконцентрироваться и дать объективную оценку происходящему. Неплохо было бы перед тем, как сделать ставку, разобраться в тактике команды, оценить их шансы.
Более прогнозируемые результаты автогонок — это долгосрочные ставки на Формулу 1.
Они бывают следующего типа:
Как действует система начисления очков в гонке: первые десять финалистов распределяют между собой баллы, например, призовое место - 25 очков, 2 позиция - 18 и так далее. Последнему прибывшему гонщику присваивается всего 1 очко.
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