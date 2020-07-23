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Чемпионат Англии. "Челси" уступает "Ливерпулю"
23.07.2020 12:51 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЯркая встреча на "Энфилде". Новый чемпион Англии - "Ливерпуль" - и "Челси" на двоих провели 8 мячей. Со счетом 5:3 "мерсисайдцы" в итоге взяли верх над гостями. Дублем отметился Алекс Окслейд-Чемберлен. За тур до финиша первенства "Челси" - 4-й, на балл лондонцы опережают "Лестер"
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Яркая встреча на "Энфилде". Новый чемпион Англии - "Ливерпуль" - и "Челси" на двоих провели 8 мячей. Со счетом 5:3 "мерсисайдцы" в итоге взяли верх над гостями. Дублем...
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