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ФК «Полесье» (Пинск) сыграл вничью в первом матче Чемпионата Брестской области
23.07.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Команда получила название «Полесье». Сообщается, что она будет представлять Пинск и Пинский район. Как рассказал главный тренер «Стэнлеса» Алексей Головин, за «Полесье» будут выступать молодые игроки, у которых мало практики во второй лиге, плюс выпускники школы, которые пока не готовы по каким-то критериям усилить команды города. Также не исключено, что в некоторых матчах будут принимать участие и игроки из основного состава.
В первом матче «Полесье» сыграло вничью с «Иваново». Итоговый счет 1:1.
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