ФК «Полесье» (Пинск) сыграл вничью в первом матче Чемпионата Брестской области

Источник материала: Полесская правда



Несколько дней назад ФК «Стэнлес», выступающий во второй лиге, заявил о создании второй команды, которая примет участие в Чемпионате Брестской области.

Команда получила название «Полесье». Сообщается, что она будет представлять Пинск и Пинский район. Как рассказал главный тренер «Стэнлеса» Алексей Головин, за «Полесье» будут выступать молодые игроки, у которых мало практики во второй лиге, плюс выпускники школы, которые пока не готовы по каким-то критериям усилить команды города. Также не исключено, что в некоторых матчах будут принимать участие и игроки из основного состава.

В первом матче «Полесье» сыграло вничью с «Иваново». Итоговый счет 1:1.