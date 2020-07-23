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ФК «Полесье» (Пинск) сыграл вничью в первом матче Чемпионата Брестской области

23.07.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ФК «Полесье» (Пинск) сыграл вничью в первом матче Чемпионата Брестской области
Несколько дней назад ФК «Стэнлес», выступающий во второй лиге, заявил о создании второй команды, которая примет участие в Чемпионате Брестской области.

Команда получила название «Полесье». Сообщается, что она будет представлять Пинск и Пинский район. Как рассказал главный тренер «Стэнлеса» Алексей Головин, за «Полесье» будут выступать  молодые игроки, у которых мало практики во второй лиге, плюс выпускники школы, которые пока не готовы по каким-то критериям усилить команды города. Также не исключено, что в некоторых матчах будут принимать участие и игроки из основного состава.

В первом матче «Полесье» сыграло вничью с «Иваново». Итоговый счет 1:1.

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