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«Торонто» отыгрался с 0:3 к 57-й минуте и победил «Коламбус» в овертайме, переведя серию в пятый матч
08.08.2020 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Мэйпл Лифс» уступали в счете 0:3, но в конце третьего периода забили три гола подряд.
Первую шайбу на 57-й минуте отыграл нападающий
Спустя 49 секунд
На 14-й минуте дополнительного времени
Таким образом, команда тренера Шелдона Кифа сравняла счет в серии – 2-2. Теперь клубам предстоит провести решающий пятый матч.
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«Торонто» отыгрался с 0:3 к 57-й минуте и победил «Коламбус» в овертайме, переведя серию в пятый матч
«Торонто» проявил характер в четвертом матче квалификации Кубка Стэнли против «Коламбуса» (4:3 ОТ, 2-2 в серии).
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