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«Торонто» отыгрался с 0:3 к 57-й минуте и победил «Коламбус» в овертайме, переведя серию в пятый матч

08.08.2020 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Торонто» проявил характер в четвертом матче квалификации Кубка Стэнли против «Коламбуса» (4:3 ОТ, 2-2 в серии).

«Мэйпл Лифс» уступали в счете 0:3, но в конце третьего периода забили три гола подряд.

Первую шайбу на 57-й минуте отыграл нападающий Вильям Нюландер.

Спустя 49 секунд Джон Таварес сократил отставание до минимума, а за 23 секунды до конца 3-го периода Зак Хайман перевели игру в овертайм.

На 14-й минуте дополнительного времени Остон Мэттьюс принес победу «Торонто».

Таким образом, команда тренера Шелдона Кифа сравняла счет в серии – 2-2. Теперь клубам предстоит провести решающий пятый матч.

Коламбус – Торонто 3:4 (1:0, 1:0, 1:3)
Дата проведения
8 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Эткинсон (Мерзликин, Дюбуа)
2:0 – 24 Гавриков (Тексье, Савар)
3:0 – 54 Дженнер (Фолиньо)
3:1 – 54 В. Нюландер (Марнер, Хайман)
3:2 – 56 Таварес (Марнер, Мэттьюс)
3:3 – 59 Хайман (В. Нюландер, Мэттьюс)
3:4 – 63 Мэттьюс (Марнер, Таварес)

 
 
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«Торонто» проявил характер в четвертом матче квалификации Кубка Стэнли против «Коламбуса» (4:3 ОТ, 2-2 в серии).
 
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