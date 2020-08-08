«Торонто» отыгрался с 0:3 к 57-й минуте и победил «Коламбус» в овертайме, переведя серию в пятый матч

Источник материала: Tribuna.com

проявил характер в четвертом матче квалификации Кубка Стэнли против (4:3 ОТ, 2-2 в серии).

«Мэйпл Лифс» уступали в счете 0:3, но в конце третьего периода забили три гола подряд.

Первую шайбу на 57-й минуте отыграл нападающий .

Спустя 49 секунд сократил отставание до минимума, а за 23 секунды до конца 3-го периода перевели игру в овертайм.

На 14-й минуте дополнительного времени принес победу «Торонто».

Таким образом, команда тренера Шелдона Кифа сравняла счет в серии – 2-2. Теперь клубам предстоит провести решающий пятый матч.