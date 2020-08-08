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Роналду забил все 7 голов «Ювентуса» в плей-офф последних сезонов ЛЧ
08.08.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ювентус» забил в общей сложности семь голов в плей-офф
Автором всех результативных ударов стал нападающий
В прошлом сезоне Роналду сделал хет-трик в ответном матче с «Атлетико» (3:0). Также он забил по голу в обеих играх с «Аяксом» (1:1, 1:2). «Ювентус» вылетел на стадии четвертьфинала.
В нынешнем сезоне форвард стал автором дубля в ответной встрече с «Лионом» (2:1).
Другие игроки «бьянконери» не забивали в плей-офф Лиги чемпионов после появления Роналду в команде.
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«Ювентус» забил в общей сложности семь голов в плей-офф Лиги чемпионов на протяжении последних двух сезонов.Автором всех результативных ударов стал нападающий...
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