Гвардиола о беседе с Зиданом: «Поздравил с Ла Лигой, спросил о семье. Надеюсь, однажды сможем поужинать и поговорить обо всем»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о беседе с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом после матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский клуб выиграл ответный матч со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал. Сразу после игры Гвардиола и Зидан немного пообщались.

«Я поздравил его с победой в Ла Лиге , спросил о семье. Надеюсь, однажды мы сможем поужинать и поговорить обо всем», – сказал Гвардиола.

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