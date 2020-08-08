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Гвардиола о беседе с Зиданом: «Поздравил с Ла Лигой, спросил о семье. Надеюсь, однажды сможем поужинать и поговорить обо всем»
08.08.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Английский клуб выиграл ответный матч со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал. Сразу после игры Гвардиола и Зидан немного пообщались.
«Я поздравил его с победой в
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Гвардиола о беседе с Зиданом: «Поздравил с Ла Лигой, спросил о семье. Надеюсь, однажды сможем поужинать и поговорить обо всем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о беседе с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом после матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский...
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