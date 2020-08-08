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Зинедин Зидан: «Я тренер «Реала», пока не случится чего-то экстраординарного»
08.08.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Я тренер «Реала», покуда не случится чего-то экстраординарного. Вам не нужно больше задавать вопросов касательно моего будущего.
У всех нас будет отдых, а на следующий сезон мы вернемся», – сказал француз.
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Зидедин Зидан не намерен покидать пост главного тренера «Реала» после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и вылета из Лиги чемпионов.
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