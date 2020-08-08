Зинедин Зидан: «Я тренер «Реала», пока не случится чего-то экстраординарного»

Источник материала: Tribuna.com

Зидедин Зидан не намерен покидать пост главного тренера «Реала» после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) и вылета из Лиги чемпионов .

«Я тренер «Реала», покуда не случится чего-то экстраординарного. Вам не нужно больше задавать вопросов касательно моего будущего.

У всех нас будет отдых, а на следующий сезон мы вернемся», – сказал француз.