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«Это позор!» Сарри возмутился из-за затяжки времени со стороны игроков «Лиона»
08.08.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ювентуса»
Специалист в концовке матча был возмущен затяжкой времени со стороны соперника.
Сарри несколько раз крикнул резервному судье матча
«Ювентус» вылетел из турнира по сумме двух игр.
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри остался недоволен поведением игроков «Лиона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первый матч – 0:1).
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