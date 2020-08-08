ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это позор!» Сарри возмутился из-за затяжки времени со стороны игроков «Лиона»

08.08.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри остался недоволен поведением игроков «Лиона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первый матч – 0:1).

Специалист в концовке матча был возмущен затяжкой времени со стороны соперника.

Сарри несколько раз крикнул резервному судье матча Анастасиосу Сидиропулосу на английском языке: «Это позор!»

«Ювентус» вылетел из турнира по сумме двух игр.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри остался недоволен поведением игроков «Лиона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первый матч – 0:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Торонто» отыгрался с 0:3 к 57-й минуте и победил «Коламбус» в овертайме, переведя серию в пятый матч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика