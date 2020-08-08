«Это позор!» Сарри возмутился из-за затяжки времени со стороны игроков «Лиона»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри остался недоволен поведением игроков «Лиона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первый матч – 0:1).

Специалист в концовке матча был возмущен затяжкой времени со стороны соперника.

Сарри несколько раз крикнул резервному судье матча Анастасиосу Сидиропулосу на английском языке: «Это позор!»

«Ювентус» вылетел из турнира по сумме двух игр.