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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» примет «Челси», «Барселона» против «Наполи»
08.08.2020 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ответных матчах 1/8 финала
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
Первый матч: 3:0
Первый матч: 1:1
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» примет «Челси», «Барселона» сыграет с «Наполи».
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