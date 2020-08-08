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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» примет «Челси», «Барселона» против «Наполи»

08.08.2020 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» примет «Челси», «Барселона» сыграет с «Наполи»

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Бавария Германия – Челси Англия
Дата проведения
8 августа, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 3:0

Барселона Испания – Наполи Италия
Дата проведения
8 августа, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 1:1

 

 

 
 
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» примет «Челси», «Барселона» сыграет с «Наполи».
 
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