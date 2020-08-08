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Майоровский о словах Лукашенко про его команду: «Мальцеву сейчас, как никак, 71, Михайлову – 74, Харламов вообще умер уже. Катком прошлись бы, вне всякого сомнения»
08.08.2020 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Один из основателей «Крумкачоў»
«Собственно, чему удивляться? На рождественском турнире всех под орех и разделывают. Не сомневаюсь, что и сборную СССР ждала бы та же участь. Мальцеву сейчас, как никак, 71, Михайлову – 74, Харламов вообще умер уже. Катком прошлись бы, вне всякого сомнения», – написал Майоровский в своем
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Майоровский о словах Лукашенко про его команду: «Мальцеву сейчас, как никак, 71, Михайлову – 74, Харламов вообще умер уже. Катком прошлись бы, вне всякого сомнения»
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