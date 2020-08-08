Майоровский о словах Лукашенко про его команду: «Мальцеву сейчас, как никак, 71, Михайлову – 74, Харламов вообще умер уже. Катком прошлись бы, вне всякого сомнения»

Источник материала: Tribuna.com

Один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что если бы команда главы государства играла с канадцами и советской сборной, то команда президента бы их под орех разделала.

«Собственно, чему удивляться? На рождественском турнире всех под орех и разделывают. Не сомневаюсь, что и сборную СССР ждала бы та же участь. Мальцеву сейчас, как никак, 71, Михайлову – 74, Харламов вообще умер уже. Катком прошлись бы, вне всякого сомнения», – написал Майоровский в своем Facebook.