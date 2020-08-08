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Сергей Канашиц: «Конкурентов за первое место у «Шахтера» пока не просматривается»

08.08.2020 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц считает, что «Шахтер» сейчас является главным фаворитом в борьбе за чемпионство.

«В начале лета солигорские инсайдеры вовсю нашептывали, что в «Шахтере» может грянуть очередная тренерская отставка: утверждали, что над Юрием Вернидубом сгустились тучи. Причем основные претензии, как сообщалось, отнюдь не к игре команды и не к результату — тут худо-бедно у «горняков» все было в порядке: очки набирали регулярно, а срывы хоть и случались, но совсем не такие, чтобы речь могла зайти о смене наставника. Речь шла вот о чем: у тренера и у того, кто стоит над ним, не совпадали взгляды на то, каким составом «Шахтер» должен побеждать и кто из игроков обязан регулярно выходить на поле.

Все эти досужие разговоры можно было бы посчитать бредом и не обращать на них никакого внимания, однако история последних лет намекала, что в Солигорске возможно всякое. Как ни крути, а Олег Кубарев три года назад покинул «Шахтер» в похожих обстоятельствах — команда в чемпионате лидировала. И в дальнейшей тренерской чехарде (а Вернидуб — четвертый тренер «Шахтера» с 2017-го) каждый из наставников так или иначе сталкивался с похожими трудностями и давал понять, что не всегда волен выбирать состав по своему усмотрению. 

«Шахтер», словом, хорош. И если говорить начистоту, то конкурентов в борьбе за первое место у «горняков» пока не просматривается: «Неман» ниже классом, БАТЭ нестабилен. Ну а предположение, что за чемпионство еще способно побороться брестское «Динамо», сегодня рассмешит даже ребенка», – написал Канашиц.

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Журналист Сергей Канашиц считает, что «Шахтер» сейчас является главным фаворитом в борьбе за чемпионство.
 
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