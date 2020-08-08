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Юрий Альберс: «Идет забота о стране, о людях забота, о подрастающем поколении»

08.08.2020 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс поделился мнением о развитии страны.

«Вы знаете, это как небо и земля. Что было 25 лет назад и теперь... Я, честно сказать, был в порядка 40 странах мира. Объективно скажу то, что Беларусь – красивая страна, все ухожено, все чисто. Сравнивать с бывшими странами СССР... Честно сказать, отъедешь от столицы в сторону – и там уже совсем другое. У нас едешь прекрасно: природа, ухоженность. Видно, что идет забота о стране, о людях забота, о подрастающем поколении», – сказал Альберс специально для ATN_NEWS.

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Тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс поделился мнением о развитии страны.
 
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