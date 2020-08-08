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Пирло возглавил «Ювентус»
08.08.2020 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ювентус» объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.
41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года.
Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды «Ювентуса».
Пирло – чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за «Интер», «Милан», «Ювентус». Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе «Нью-Йорк Сити».
Сегодня «Ювентус» уволил Маурицио Сарри после того, как клуб вылетел из Лиги чемпионов.
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«Ювентус» объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.
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