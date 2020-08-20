Козун и Альмквист помогут ХК «Динамо» в новом сезоне

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Уже третьего сентября «зубры» стартуют в новом сезоне КХЛ. Первый матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут дома против финского «Йокерита». Интересно, что многие букмекеры, в том числе сайт Мелбет, предлагает поставить на победу «Динамо». Финский клуб на старте сезона может пробуксовать, а летние усиления минской команды говорят о том, что «зубры» могут удивить.

Пока обыграли только «Гомель»

Правда, для того, чтобы реализовать статус фаворита в первой игре сезона, «Динамо» нужно проделать большую работу. Руководство белорусского клуба решило не увольнять Вудкрофта после провального минувшего сезона. Это позволило специалисту собрать команду под себя, сохранив костяк из местных игроков и вновь разбавив его сильными исполнителями.

Одним из таких стал Брэндон Козун. Канадский форвард ранее защищал цвета «Йокерита», ярославского «Локомотива» и «Металлурга» из Магнитогорска. Всего канадец провел в КХЛ более трехсот матчей и отметился двумястами пятидесятью баллами. Также в его карьере двадцать матчей в НХЛ за «Торонто». Козун является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2010 года, а на Олимпиаде 2018 года он завоевал бронзовую награду в составе сборной Канады.

Козун может стать новым лидером «Динамо», так что неудивительно, что Брэндон будет наигрываться с лучшим бомбардиром «зубров» в минувшем сезоне Райаном Спунером. Их связка может принести много очков команде Вудкрофта. Правда, коэффициенты букмекеров на удачный результат «Динамо» в новом сезоне КХЛ все еще слишком большие. Можно скачать приложение Мелбет и поставить на то, что «зубры» выйдут в плей-офф.

Пока же «Динамо» удачно проводит спарринги. Поседений контрольный матч «зубры» проводили против «Гомеля» и держали победу со счетом 3:2. Голами в составе «Динамо» отметились новичок Алексей Протас и Александр Когалев, оформивший дубль. Отметим, что этот матч проходил без зрителей из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Шведский защитник укрепит оборону

Минское «Динамо» пропускало много шайб в минувшем сезоне, поэтому летом нуждалось в новом опытном защитнике. Им стал Адам Альмквист, который подписал однолетний контракт с минским клубом.

Отметим, что Альмквист начал свою карьеру в ХК «ХВ71» из Йенчепинга. Десять лет назад он отправился в НХЛ, где он был выбран «Детройтом» на драфте. Однако сперва Адам начал играть в АХЛ за фарм-клуб «Гран Рэпидс Гриффинс». Всего же Альмквист провел всего два матча, а в АХЛ отыграл в ста шестидесяти шести встречах. В 2013 году он добрался до финала Кубка Колдера и стал его обладателем.

Интересно, что Альмквист уже играл в КХЛ, когда выступал за череповецкую «Северсталь». В минувшем сезоне он играл за «Адмирал» из Владивостока, где провел пятьдесят восемь матчей и отметился двадцатью шестью очками. Кроме того, Адам получал вызовы в сборную Швеции на матчи Евротура, проведя в сезоне 2018/19 пять матчей за национальную команду.