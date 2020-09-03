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«Рух» объявил о переходе Осучукву в «Химки»

03.09.2020 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестский «Рух» и «Химки» достигли соглашения о переходе нигерийского полузащитника Чиди Осучукву в российский клуб.

Трансфер 26-летнего футболиста в стан новичка РПЛ и финалиста Кубка России 2019/20 осуществлен в рамках летнего трансферного окна, которое было продлено исполнительным комитетом РФС до 17 октября 2020 года.

Условия сделки не разглашаются.

Осучукву стал игроком «Руха» в начале 2020 года.

В нынешнем сезоне нигериец провел 11 матчей в высшей лиге, отметившись одной результативной передачей.

 

 
 
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Брестский «Рух» и «Химки» достигли соглашения о переходе нигерийского полузащитника Чиди Осучукву в российский клуб.
 
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