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«Рух» объявил о переходе Осучукву в «Химки»
03.09.2020 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брестский «Рух» и «Химки» достигли соглашения о переходе нигерийского полузащитника Чиди Осучукву в российский клуб.
Трансфер 26-летнего футболиста в стан новичка РПЛ и финалиста Кубка России 2019/20 осуществлен в рамках летнего трансферного окна, которое было продлено исполнительным комитетом РФС до 17 октября 2020 года.
Условия сделки не разглашаются.
Осучукву стал игроком «Руха» в начале 2020 года.
В нынешнем сезоне нигериец провел 11 матчей в высшей лиге, отметившись одной результативной передачей.
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Брестский «Рух» и «Химки» достигли соглашения о переходе нигерийского полузащитника Чиди Осучукву в российский клуб.
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