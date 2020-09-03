ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Герасименя: «Люди, откройте глаза. Это уже далеко не политика то, что сейчас происходит. Вам закрывают рты, забирают ваши голоса, забирают вашу волю»

03.09.2020 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха, призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя рассказала о том, то слышит упреки о том, что ей не стоит лезть в политику. Однако, по словам спортсменки, происходящее в Беларуси уже не совсем не политика.

«Вообще я по жизни абсолютно аполитична. Я старалась максимально сглаживать углы и не углубляться в политику. Знаете, сейчас есть люди, которые говорят: «Куда ты лезешь в политику!? Сиди, дура, и молчи! Вари борщи, иди бегай и плавай». Люди, откройте глаза. Это не политика. Это уже далеко не политика то, что сейчас происходит. Вам закрывают рты, у вас забирают ваши голоса, у вас забирают вашу волю. Это все то, что нам принадлежит по праву с рождения. Мы – люди, рожденные свободными с правом голоса, с правом выбора. Вы позволили себе закрыть рот. Почему? Может, вы не видите чего то?» – сказала Герасименя в эфире программы «Пытаннечкі» на «Еврорадио».

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная белорусская пловчиха, призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя рассказала о том, то слышит упреки о том, что ей не стоит лезть в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Генменеджер «Йокерита»: «КХЛ перенесла матч с минским «Динамо». Мы уже собирались выезжать в аэропорт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика