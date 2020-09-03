﻿ Александра Герасименя: «Чиновники от спорта официально еще предателем не назвали, хотя многие уже считают врагом народа». 21.by
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Александра Герасименя: «Чиновники от спорта официально еще предателем не назвали, хотя многие уже считают врагом народа»

03.09.2020 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя, которая является членом Свободного объединения спортсменов Беларуси, рассказала о том, что в ее адрес звучат критические высказывания. Но спортсменка относится к этому с иронией.

– Вас уже предателями чиновники от спорта назвали?

– Официально, наверное, еще нет :) Хотя меня уже многие считают врагом народа. Уверена, что будут применятся «некие» меры. Скажем так. Но, конечно же, бОльшая часть людей, которая видела мои выступления, которая видела мои посылы и мысли – они меня поддерживают. Это, безусловно, радует. Радует то, что люди понимают, что происходит. Меня радует, что они такого же мнения, что они мыслят так же и видят картину моими глазами. Честно говоря, уже не важно, что думает противоположная сторона. Потому что я уверена, что мы все делаем правильно, – сказала Герасименя в эфире программы «Пытаннечкі» на «Еврорадио».

Спортивная общественность выступила с против насилия и за честные выборы. Среди подписавшихся – Герасимец, Тумилович, Лихтарович, Герасименя, Павлина и Романовская и еще более 400 человек

 
 
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Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя, которая является членом Свободного объединения спортсменов Беларуси, рассказала о том, что в ее адрес...
 
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