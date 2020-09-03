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Александра Герасименя: «Чиновники от спорта официально еще предателем не назвали, хотя многие уже считают врагом народа»
03.09.2020 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя, которая является членом Свободного объединения спортсменов Беларуси, рассказала о том, что в ее адрес звучат критические высказывания. Но спортсменка относится к этому с иронией.
– Вас уже предателями чиновники от спорта назвали?
– Официально, наверное, еще нет :) Хотя меня уже многие считают врагом народа. Уверена, что будут применятся «некие» меры. Скажем так. Но, конечно же, бОльшая часть людей, которая видела мои выступления, которая видела мои посылы и мысли – они меня поддерживают. Это, безусловно, радует. Радует то, что люди понимают, что происходит. Меня радует, что они такого же мнения, что они мыслят так же и видят картину моими глазами. Честно говоря, уже не важно, что думает противоположная сторона. Потому что я уверена, что мы все делаем правильно, – сказала Герасименя в эфире программы
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Александра Герасименя: «Чиновники от спорта официально еще предателем не назвали, хотя многие уже считают врагом народа»
Известная белорусская пловчиха Александра Герасименя, которая является членом Свободного объединения спортсменов Беларуси, рассказала о том, что в ее адрес...
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