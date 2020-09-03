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Телеграм минского «Динамо» выложил обзор матча с «Йокеритом», где «зубры» победили 5:0: «Плюс-минус» уверенная победа

03.09.2020 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо»

Как сообщалось ранее, КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо».

Телеграм-канал минского «Дианамо» выложил обзор матча, где «зубры» победили финский клуб в сезоне-2019 со счетом 5:0.

Также на канале появилась картинка-результат матча со знаками «+» и «-» вместо счета. «Плюс-минус» уверенная победа

 
 
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КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо» Как сообщалось ранее, КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не...
 
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