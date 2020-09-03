Телеграм минского «Динамо» выложил обзор матча с «Йокеритом», где «зубры» победили 5:0: «Плюс-минус» уверенная победа

Источник материала: Tribuna.com

КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо»

Как сообщалось ранее, КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение за не приезд на матч с минским «Динамо».

Телеграм-канал минского «Дианамо» выложил обзор матча , где «зубры» победили финский клуб в сезоне-2019 со счетом 5:0.

Также на канале появилась картинка-результат матча со знаками «+» и «-» вместо счета. «Плюс-минус» уверенная победа