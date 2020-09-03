СК опубликовал видео того, что болельщик «Динамо» Тимур участвовал в массовых акциях. В заявлении СК ничего нет про его травмы  

Источник материала: Tribuna.com

Следственный комитет Беларуси опубликовал подробности задержания молодого человека Тимура, которые ранее фигурировал в новостях спортивных СМИ как болельщик ХК «Динамо-Минск».

Сообщалось , что Тимур М. был в медикаментозной коме, его доставили в больницу из РУВД с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.

На пресс-конференции перед стартом сезона в КХЛ генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, отвечая на вопрос о болельщике отметил, что «ему сложно комментировать то, в чем он не уверен на сто процентов».

Текст сообщения СК:

«В августе текущего года в СМИ активно обсуждалось нахождение 17-летнего подростка в одном из учреждений здравоохранения Минска.

Напомним, что Партизанским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета по заявлению медицинских работников по данному факту проводится проверка.

В день доставления травмированного подростка в учреждение здравоохранения следователем опрошен лечащий врач, изучены медицинские документы, а также были направлены необходимые запросы в правоохранительные органы. Несколько дней в связи с рекомендациями медицинских работников о необходимости соблюдения покоя опросить подростка не представлялось возможным.

В это время его родственники активно сообщали СМИ обстоятельства, произошедшие с юношей 12 августа. Стоит отметить, что его матери, брату и сестре неоднократно предлагалось прибыть для дачи объяснений об известных им обстоятельствах травмирования подростка к следователю в районное подразделение Следственного комитета. В том числе, следователи предлагали посетить их по месту жительства. По состоянию на 3 сентября родственники продолжают игнорировать следственные органы.

Вместе с тем, в рамках проводимой проверки 20 августа с разрешения медицинских работников, а также с соблюдением норм процессуального законодательства юноша был опрошен. С его слов, в день задержания, 12 августа, он возвращался домой из торгового центра и беспричинно был задержан сотрудниками милиции около автостанции «Запад-3». После чего он был доставлен в районное управление внутренних дел. Факт своего участия в массовых беспорядках, происходящих в эти дни, молодой человек категорически отрицал.

Правоохранителями в ходе изучения многочисленных записей камер видеонаблюдения установлен факт нахождения и участия молодого человека в эпицентре массовых беспорядков, произошедших 10 августа 2020 года на улице Притыцкого в городе Минске.

Кроме этого, установлена его причастность к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, прибывшего туда для эвакуации неисправного троллейбуса.

Следует отметить, что после выписки из медицинского учреждения юноша при содействии своих родственников скрывался от органа уголовного преследования. В настоящий момент указанный молодой человек задержан, с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», – говорится в сообщении СК .

ВИДЕО