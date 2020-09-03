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Дмитрий Басков: «Руководство «Йокерита» подтвердило, что были угрозы в адрес игроков. Я понимал, что будет какая-то атака»
03.09.2020 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гендминского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал об угрозах в адрес игроков и руководителей «Йокерита», которые сегодня не приехали на первый матч в КХЛ.
Финской команде было засчитано техническое поражение.
«На некоторых Telegram-каналах увидел рассылку и призывы о том, чтобы любыми способами сорвать матч хоккейного клуба «Динамо». Именно первый, матч открытия. Там были интернет-аккаунты игроков «Йокерита», и я понимал, что, наверное, будет какая-то атака.
Утром позвонило руководство хоккейного клуба «Йокерит». Они подтвердили, что действительно со вчерашнего вечера было много
«Йокерит»: «Играть в Минске небезопасно. Мы принимаем техническое поражение»
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Дмитрий Басков: «Руководство «Йокерита» подтвердило, что были угрозы в адрес игроков. Я понимал, что будет какая-то атака»
Гендминского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал об угрозах в адрес игроков и руководителей «Йокерита», которые сегодня не приехали на первый матч в КХЛ.
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