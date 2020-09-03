Дмитрий Басков: «Руководство «Йокерита» подтвердило, что были угрозы в адрес игроков. Я понимал, что будет какая-то атака» 

Источник материала: Tribuna.com

Гендминского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал об угрозах в адрес игроков и руководителей «Йокерита», которые сегодня не приехали на первый матч в КХЛ.

Финской команде было засчитано техническое поражение.

«На некоторых Telegram-каналах увидел рассылку и призывы о том, чтобы любыми способами сорвать матч хоккейного клуба «Динамо». Именно первый, матч открытия. Там были интернет-аккаунты игроков «Йокерита», и я понимал, что, наверное, будет какая-то атака.

Утром позвонило руководство хоккейного клуба «Йокерит». Они подтвердили, что действительно со вчерашнего вечера было много угроз в адрес хоккеистов и также в адрес руководителей клуба», – сказал Басков в эфире СТВ .

«Йокерит»: «Играть в Минске небезопасно. Мы принимаем техническое поражение»