ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Басков: «Руководство «Йокерита» подтвердило, что были угрозы в адрес игроков. Я понимал, что будет какая-то атака» 

03.09.2020 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Гендминского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал об угрозах в адрес игроков и руководителей «Йокерита», которые сегодня не приехали на первый матч в КХЛ.

Финской команде было засчитано техническое поражение.

«На некоторых Telegram-каналах увидел рассылку и призывы о том, чтобы любыми способами сорвать матч хоккейного клуба «Динамо». Именно первый, матч открытия. Там были интернет-аккаунты игроков «Йокерита», и я понимал, что, наверное, будет какая-то атака.

Утром позвонило руководство хоккейного клуба «Йокерит». Они подтвердили, что действительно со вчерашнего вечера было много угроз в адрес хоккеистов и также в адрес руководителей клуба», – сказал Басков в эфире СТВ.

«Йокерит»: «Играть в Минске небезопасно. Мы принимаем техническое поражение»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендминского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал об угрозах в адрес игроков и руководителей «Йокерита», которые сегодня не приехали на первый матч в КХЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Йокерит»: «Играть в Минске небезопасно. Мы принимаем техническое поражение»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика