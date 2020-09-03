Дмитрий Басков: «Как нам стало известно, «Йокерит» провел внутрикомандное совещание, на котором было принято решение не лететь в Минск»

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» опубликовало заявление генерального директора Дмитрия Баскова по поводу несостоявшегося матча с «Йокеритом».

«Сегодня утром у нас был разговор с генеральным менеджером «Йокерита» Яри Курри и специалистом по безопасности клуба Вессой Вилкулой. С их слов они были обеспокоены огромным количеством угроз в адрес игроков, если те полетят в Минск, которые накануне вечером стали приходить спортсменам в социальных сетях.

Мы со своей стороны убеждали представителей «Йокерита», что проведение матча в Минске абсолютно безопасно. В разговоре от коллег не прозвучало, что «Йокерит» не полетит в Минск. Мы продолжали подготовку к матчу-открытию в Беларуси нового сезона лучшей хоккейной лиги Европы.

В обед мы получили информацию, что «Йокерит» не вылетел в Минск, после чего мы были на связи с КХЛ. Как нам стало известно, «Йокерит» провел внутрикомандное совещание, на котором было принято решение не лететь на матч.

Нам жаль, что сегодня в Минске не состоялось долгожданное открытие сезона Континентальной хоккейной лиги ведь «Динамо» со своей стороны гарантирует Лиге и всем клубам безопасность во время визита и участия команд в матчах КХЛ, проходящих в Минске», – сказал Басков.

Ранее сообщалось о том, что КХЛ отменила матч.

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