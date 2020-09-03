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Каспаров о ситуации в Беларуси: «Единственный способ переломить это, это вселить страх в тех, кто выполняет преступные приказы»
03.09.2020 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа, где, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко.
«Белорусская ситуация очень показательна, потому что имея подавляющий перевес в силах и психологический перевес, белорусская революция, по-моему Шендерович написал, – это травоядный протест. Она пытается продемонстрировать свое, не нравится мне слово травоядность, но пока лучше подобрать не могу, желание сменить власть волею народа.
Никуда Лукашенко не уйдет. И автомат в его руках, пусть даже и без рожка, это демонстрация того, что это и есть его последний аргумент. И путинское сообщение о том, что переход российских войск через границу является неизбежным, потому что понятно, что в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля Лукашенко и тогда эта помощь российских карателей потребуется, то есть что это решение принято и они будут до конца. И снова мне кажется, что это во многом связано с тем, что у белорусской революции при огромном числе людей, мы говорим о 250 тысяч людей в Минске (таких цифр в России даже представить невозможно), результата пока нет. И здесь мы должны начать задумываться о том, что делать дальше. Потому что нечто подобное мы видели в Венесуэле, Сирии. Диктаторы, которые чувствуют за собой путинскую поддержку, готовы идти до конца и готовы убивать столько, сколько потребуется для них, чтобы сохранить собственную власть. Единственный способ переломить это, это вселить страх в тех, кто выполняет преступные приказы. Мне кажется, что пока с этим дело обстоит не очень.
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О пропавших без вести и убитых
Понятно, что Лукашенко диктатор, он незаконный и к нему обращаются с требованием расследовать преступления карателей, которых он сам послал и дал им приказ. То же самое, когда говорят, что Россия должна расследовать преступление, которое связано с попыткой убийства Алексея Навального. Кто его будет расследовать? И как они его будут расследовать, когда вообще ни у кого никаких иллюзий по поводу того, что там произошло, нет, – сказал Каспаров в эфире YouTube-канала
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Каспаров о ситуации в Беларуси: «Единственный способ переломить это, это вселить страх в тех, кто выполняет преступные приказы»
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа, где, по официальным данным, победу...
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