Каспаров о ситуации в Беларуси: «Единственный способ переломить это, это вселить страх в тех, кто выполняет преступные приказы»

Источник материала: Tribuna.com

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа, где, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко.

«Белорусская ситуация очень показательна, потому что имея подавляющий перевес в силах и психологический перевес, белорусская революция, по-моему Шендерович написал, – это травоядный протест. Она пытается продемонстрировать свое, не нравится мне слово травоядность, но пока лучше подобрать не могу, желание сменить власть волею народа.

Никуда Лукашенко не уйдет. И автомат в его руках, пусть даже и без рожка, это демонстрация того, что это и есть его последний аргумент. И путинское сообщение о том, что переход российских войск через границу является неизбежным, потому что понятно, что в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля Лукашенко и тогда эта помощь российских карателей потребуется, то есть что это решение принято и они будут до конца. И снова мне кажется, что это во многом связано с тем, что у белорусской революции при огромном числе людей, мы говорим о 250 тысяч людей в Минске (таких цифр в России даже представить невозможно), результата пока нет. И здесь мы должны начать задумываться о том, что делать дальше. Потому что нечто подобное мы видели в Венесуэле, Сирии. Диктаторы, которые чувствуют за собой путинскую поддержку, готовы идти до конца и готовы убивать столько, сколько потребуется для них, чтобы сохранить собственную власть. Единственный способ переломить это, это вселить страх в тех, кто выполняет преступные приказы. Мне кажется, что пока с этим дело обстоит не очень.

Как глава Фонда защиты прав человека я вместе с нашим президентом Тором Халворссеном написал письмо , которое мы распространили. Там уже более 25 ведущих белорусских силовиков получили его. Мы там сообщаем обо всех преступлениях, которые совершаются и неизбежность возмездия. Понятно, что для них это пока бумажка. И для того, чтобы такое письмо возымело определенный эффект – необходимо изменить ситуацию на улицах. Даже присутствующий в воздухе элемент готовности к силовому отпору – он может стать решающим психологическим фактором.

О пропавших без вести и убитых

Понятно, что Лукашенко диктатор, он незаконный и к нему обращаются с требованием расследовать преступления карателей, которых он сам послал и дал им приказ. То же самое, когда говорят, что Россия должна расследовать преступление, которое связано с попыткой убийства Алексея Навального. Кто его будет расследовать? И как они его будут расследовать, когда вообще ни у кого никаких иллюзий по поводу того, что там произошло, нет, – сказал Каспаров в эфире YouTube-канала «Форум свободной России» .