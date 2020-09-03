Герасименя выступила за реорганизацию федераций: «Министерство спорта у нас – абсолютно ненужная организация»

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха, призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя считает, что некоторые организации лишние в сфере спорта. По мнению Александры, спортивные федерации нуждаются в реорганизации.

«Я уже закончила спортивную карьеру и поэтому я уже думаю не как спортсмен. Думаю о том, как можно помочь развиваться своему виду спорта. У нас столько профессионалов в своем деле, у нас столько есть классных умов, но в борьбе с системой их просто не слышат. Наша система несовершенна. Спортивная – в том числе.

Можно сделать столько реорганизационных моментов, которые уменьшат затраты на спорт, потому что половину органов нужно вообще расформировать и стоит выгнать просто. Считаю, что министерство спорта у нас – абсолютно ненужная организация. Считаю, что каждая федерация при минимальной поддержке может поднять свой вид спорта на более высокий уровень. Это раз. Второе: то унижение, которое испытывает главный тренер, который приходит просить деньги на сборы спортсменов национальной команды. Просить! И еще не факт, что их дадут. Это, наверное, надо ощутить, чтобы понять. Умолять и выпрашивать, чтобы спортсмены национальной команды уехали куда-то на сборы. Каждый должен быть немного автономным. Конечно, контроль необходим – это понятное дело. Но должна быть какая-то свобода в действиях. И, конечно, ответственность за это. Но у нас такой возможности нет», – сказала Герасименя в эфире программы «Пытаннечкі» на «Еврорадио» .