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Герасименя выступила за реорганизацию федераций: «Министерство спорта у нас – абсолютно ненужная организация»

04.09.2020 06:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха, призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя считает, что некоторые организации лишние в сфере спорта. По мнению Александры, спортивные федерации нуждаются в реорганизации.

«Я уже закончила спортивную карьеру и поэтому я уже думаю не как спортсмен. Думаю о том, как можно помочь развиваться своему виду спорта. У нас столько профессионалов в своем деле, у нас столько есть классных умов, но в борьбе с системой их просто не слышат. Наша система несовершенна. Спортивная – в том числе.

Можно сделать столько реорганизационных моментов, которые уменьшат затраты на спорт, потому что половину органов нужно вообще расформировать и стоит выгнать просто.  Считаю, что министерство спорта у нас – абсолютно ненужная организация. Считаю, что каждая федерация при минимальной поддержке может поднять свой вид спорта на более высокий уровень. Это раз. Второе: то унижение, которое испытывает главный тренер, который приходит просить деньги на сборы спортсменов национальной команды. Просить! И еще не факт, что их дадут. Это, наверное, надо ощутить, чтобы понять. Умолять и выпрашивать, чтобы спортсмены национальной команды уехали куда-то на сборы. Каждый должен быть немного автономным. Конечно, контроль необходим – это понятное дело. Но должна быть какая-то свобода в действиях. И, конечно, ответственность за это. Но у нас такой возможности нет», – сказала Герасименя в эфире программы «Пытаннечкі» на «Еврорадио».

 
 
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Известная белорусская пловчиха, призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя считает, что некоторые организации лишние в сфере спорта.
 
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