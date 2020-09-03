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04.09.2020 06:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После обновления мобильного приложения Tribuna.com некоторые пользователи жаловались на невозможность написания комментариев и рейтингования материалов. Наши разработчики изучили проблему, которая может быть связана с обновлением приложения для обхода блокировки. В настоящий момент рекомендуется перелогинить свой профиль.
Для этого в меню приложения перейдите в раздел «Настройки» и нажмите на иконку своего профиля. Затем нажмите кнопку «Выйти» и снова войдите в свой профиль.
Напомним, что в Беларуси ограничили доступ к ряду сайтов «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». В список попал сайт и Tribuna.com. Однако новая версия мобильного приложения работает, несмотря на блокировку. Обновите свое приложение – и вы сможете оставаться в курсе последних событий.
Как обойти блокировку другими способами читайте
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