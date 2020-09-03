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На «Беларусь 5. Интернет» матч Россия – Сербия прошел c комментарием Черданцева

04.09.2020 06:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На канале «Беларусь 5. Интернет» матч Лиги нации Россия – Сербия (3:1) прошел с комментарием российского журналиста Георгия Черданцева. Комментатор в эфире многократно говорил «мы» и «наши» в отношении сборной России.

Комментарий Черданцева в прямом эфире транслировался также на российском телеканале «Матч Премьер».

Канал «Беларусь 5. Интернет» заявляет своей главной особенностью отсутствие комментаторов в эфире – вещание, как указано на странице канала на сайте БТРК, осуществляется только на интершуме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вместо бастующих и ушедших по собственному желанию работников Белтелерадиокомпании из России были приглашены журналисты, которые будут освещать события в Беларуси. Также на различных акциях были замечены журналисты RT.

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