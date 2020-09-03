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Герасименя о поддержке государства: «Говорить о том, что я есть тот, кто я есть, только благодаря сегодняшней власти, это было просто дико. То есть я состоявшийся спортсмен только потому, что у меня была зарплата?»
04.09.2020 06:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская пловчиха, призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя ответила на вопрос о роли государства в становлении спортсменов, а также рассказала о том, что у нее были предложения выступать за другие страны, но она ответила отказом.
– Среди комментариев я часто встречаю упреки в отношении тех же самых медиков, которые выходят на протесты, учителей или еще других людей. В данном случае и спортсменов касается, когда говорят: «Государство в вас столько денег вложило, кормило и лелеяло. Все спорткомплексы для вас и все для вас. А вы вот сейчас государство так прокинули». Не помню про кого, но Лукашенко сказал: «Я его чуть ли не грудью вскормил, а он вот так меня предал». Что скажете? Вскормило вас государство грудью? Должны ли вы этому государству своим молчанием или не обращением внимания на то, что государство творит?
– Государство начинает поддерживать только тогда, когда ты начинаешь показывать результат :). В остальных случаях ты пока еще не спортсмен. Но суть не в том. Конечно, я благодарна за то, что у меня была поддержка, за то, что мне помогали, за то, что поддерживали в каких-то ситуациях. Безусловно, никто из спортсменов не будет отрицать. Но спортсмена делает не государство, спортсмен выступает за страну, за свой народ, а не ради стипендий. Добавлю то, что у меня были предложения с гораздо большими стипендиями и большими возможностями. И я отказалась. Потому что для меня было важно выступать за свою страну. Мне было важно защищать именно честь своей страны, а не где-нибудь за рубежом.
Говорить о том, что я есть тот, кто я есть, только благодаря сегодняшней власти, то это было просто дико. На самом деле дико. То есть я состоявшийся спортсмен только потому, что у меня была зарплата? Что у меня была возможность ходить в бассейн? Ну это глупо. Ребята, я со своим тренером могла ходить в бассейн гораздо лучше, в гораздо лучше зал. Это не значит, что я бы достигла чего-то большего. Но сам факт того, что точно таких же результатов я бы могла добиться в другой стране. Но я еще раз повторюсь, что я благодарна за то, что для спорта сделано. Нам уделяли внимание и была на самом деле поддержка. Абсолютно ее не отрицаю, – сказала Герасименя в эфире программы
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Герасименя о поддержке государства: «Говорить о том, что я есть тот, кто я есть, только благодаря сегодняшней власти, это было просто дико. То есть я состоявшийся спортсмен только потому, что у меня была зарплата?»
Известная белорусская пловчиха, призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя ответила на вопрос о роли государства в становлении спортсменов, а...
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