Герасименя обратилась к властям Беларуси: «Хотела бы попросить услышать ваш народ. Услышьте то, что они хотят вам донести»

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская пловчиха, призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы Александра Герасименя обратилась к руководству Беларуси.

Ведущий программы «Пытаннечкі» на «Еврорадио» попросил Александру обратиться к Александру Лукашенко, Владимиру Макею и другим представителям власти, которые могли ее услышать ее обращение во время эфира.

«Скажу то, что есть, то, что внутри. Я хотела бы попросить услышать ваш народ. Услышать тех людей, которых вы растили, которые были с вами и которые всегда оказывали поддержку. Если сейчас на данный момент люди не согласны, услышьте их, пожалуйста. Услышьте то, что они хотят вам донести», – сказала Герасименя, сдерживая слезы.

ВИДЕО (Отметка 1:06:48)